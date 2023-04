Gp Austin, Marini: “Oggi Honda moto più veloce”

“Sono stato cauto in partenza per non fare errori, poi sapevo di avere un buon passo, e non ho mai pensato che la vittoria fosse persa; sapevo che Rins avrebbe gestito. Su questa pista Rins è molto forte, la Honda su questo circuito è la miglior moto, penso sia impossibile da battere. Sono soddisfatto della mia gara, è stato un grande risultato per il team”. Lo ha affermato Luca Marini, secondo all’arrivo, al termine del Gp delle Americhe di Austin.