Lecce-Udinese, Strefezza ammonito: era diffidato, salta la Juventus

Nella corsa salvezza il Lecce all’Allianz Stadium non potrà contare su Gabriel Strefezza, autore del gol del vantaggio dei giallorossi su rigore contro l’Udinese. Il centrocampista di Baroni nella tesa partita contro l’Udinese a Via Del Mare, è stato ammonito e per somma di ammonizioni non ci sarà nella partita del prossimo turno contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Un’assenza pesante per i giallorossi che si stanno giocando la salvezza nelle ultime giornate di campionato.