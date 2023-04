MOVIOLA – Lecce-Udinese, rigore col Var: Udogie travolge Gendrey, Marchetti “salvato”

Episodio da moviola in Lecce-Udinese, c’è il rigore col Var assegnato ai salentini per effetto del fallo, abbastanza clamoroso in presa diretta, da parte di Udogie ai danni di Gendrey. Grave errore dell’arbitro Marchetti di Ostia Lido, visto che il penalty era chiaro ed evidente anche in presa diretta, a ogni modo con la tecnologia e la on field review viene salvato e prende la decisione giusta. Dal dischetto c’è la trasformazione di Strefezza ed esplode il Via del Mare.