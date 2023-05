Lecce, Sticchi Damiani: “Con la Juventus gara straordinaria ed incoraggiante”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato della partita contro la Juventus che ha lasciato secondo il numero uno della società giallorossa solo buone notizie e prospettive. Il club salentino è impegnato nella corsa a non retrocedere in Serie B. Queste le parole di Sticchi Damiani al Quotidiano di Puglia.

Sulla partita contro la Juventus: “Sono rimasto bloccato da impegni di lavoro che mi terranno a Roma fino a venerdì quando sarò in Lega. A Roma ho vissuto la splendida esperienza del club leccese dei parlamentari salentini, che ringrazio di cuore. Un’iniziativa che mi ha fatto piacere, un bel segnale per un Lecce che sta meritando le migliori attenzioni da parte della nostra gente. Non essere allo stadio è stata una sofferenza, li ho abbracciati idealmente e li ringrazio per la partita messa in scena contro una grande come la Juventus. Nonostante assenze importanti il Lecce ha messo in scena una prova semplicemente straordinaria“.