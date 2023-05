Lecce-Spezia, Baroni: “Loro hanno valori assoluti. Dovremo essere compatti”

Al Via del Mare domenica 21 maggio alle 12.30 potrebbe esserci un appuntamento con la storia per il Lecce, che nel caso dovesse riuscire a vincere con lo Spezia, potrebbe festeggiare una salvezza importante. Nello scontro salvezza però ci saranno gli uomini di Semplici alla ricerca di punti vitali per rimanere in Serie A. Della partita complicata che aspetta il Lecce ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico Baroni.

Sul momento: “Voglio giocare le partite che mancano. All’andata sfiorammo la vittoria, giocando una grande partita. Sarà tutta un’altra storia, sarà una partita completamente diversa e dovremo affrontarla incentrando la prestazione su ciò che vogliamo e abbiamo costruito tramite gli allenamenti, con la nostra identità. Il nostro match sta lì dentro. La squadra va alleggerita perché bisogna avere testa libera e gambe che vanno. Domani è un match importante, ma l’atteggiamento deve essere positivo. Avremo dalla nostra parte un grande pubblico”.

Sulla prestazione con la Lazio: “La nostra prestazione è stata sotto gli occhi di tutti, non guardo i risultati degli altri. La Lazio aveva tanto da giocarsi, abbiamo recuperato lo svantaggio e sbagliato un rigore. A pochi secondi dalla fine eravamo in vantaggio, ci può stare il 2-2. Si prende atto della prestazione, ripetibile, che spesso porta al risultato“.

Sullo Spezia: “Ha valori assoluti, ha un organico importante e individualità importanti. Le partite si vincono con spirito, dovremo lottare. Ci saranno difficoltà, ma insieme ce la faremo, con unione e compattezza. Con Semplici ci siamo trovati da ragazzini a giocare per strada, abbiamo vinto un campionato insieme e poi ognuno ha fatto la propria carriera. Siamo contenti perché, in un paesino così piccolo, non è facile avere due calciatori di Serie A. Ma domani ognuno darà il massimo per la propria squadra. Non hanno solo Nzola, ma hanno tanti calciatori importanti. Ha forza e velocità, ma lo Spezia ha fatto bene anche con la sua assenza. Dovremo essere bravi nelle due fasi, nell’equilibrio e nella compattezza“.

Sui giocatori del suo Lecce: “Hjulmand domani lo valuteremo. Blin giocherà sicuramente, mentre Colombo a Roma mi è piaciuto. Ceesay ha caratteristiche diverse, ma abbiamo fiducia nei nostri attaccanti. Pongracic sta bene, in allenamento sta facendo benissimo. Ora vediamo nei match, è un’opzione in più. Banda non ci sarà, ma . Di Francesco sta benissimo, è stato preservato contro la Lazio. Ma anche Strefezza sta bene, la squadra può assorbire queste assenze”.