Fiorentina, fibrillazione per la finale di Conference: raddoppiato il costo dei voli per Praga

A Firenze tira un’aria di festa, quasi di rinascita anche se il passo più importante forse non è stato compiuto nè in Coppa Italia nè in Conference League. L’arrivo all’ultima partita delle due competizioni è un approdo importante, ma la Fiorentina ora non si vogliono fermare. Non si sa però in quanti tifosi raggiungeranno la squadra a Praga il prossimo 7 giugno per la finale di Conference contro il West Ham. Infatti, dopo pochissime ore dalla vittoria contro il Basilea, i prezzi di tutti gli aerei che porteranno da Firenze a Praga in quei giorni sono raddoppiati.

A parlare del tema è intervenuto Irene Floris presidente di Confartigianato Turismo e cotitolare dell’agenzia di viaggi CG Travel: “I prezzi dei voli dalla Toscana per Praga sono raddoppiati poche ore dopo la vittoria della Fiorentina: giovedì sera 400, ieri già oltre 700 euro. C’è la corsa ad accaparrarsi passaggi aerei. La finale cade di mercoledì e prechiusura scuole, quindi, di norma i prezzi per volare a Praga sono (anche per diretti) 200 euro. Per avere un diretto si parte da Pisa il 7 a partire da 334 euro (senza bagaglio, senza nulla) ma è il costo del solo volo di andata“.