Juventus-Lazio oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia Primavera 2023/2024

Partitissima negli ottavi di Coppa Italia di Primavera 2023/24 che vedere contrapposte Juventus e Lazio. I bianconeri in campionato stanno attraversando un periodo contraddittorio, rimanendo nel limbo fra le prime della classe e la seconda metà della classifica. Cose diverse per la Lazio che invece nello stesso girone della Juventus, insegue l’Inter di Chivu al momento in testa alla classifica Chi vince si regala ai quarti la vincente. fra Lecce e Napoli. Il match fra Juventus e Lazio è previsto per mercoledì 6 dicembre alle 12.00 con la diretta del match che verrà trasmessa sui canali YouTube del club bianconero.