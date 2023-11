Lecce, D’Aversa: “Contro il Milan dobbiamo mettere in campo rabbia”

Nella vigilia del match fra Lecce e Milan, è stato, per Roberto D’Aversa, tempo di arrivare in conferenza stampa presentando la partita di Via Del Mare di domani. Il tecnico dei giallorossi ha sottolineato che bisognerà avere la rabbia sportiva che è mancata negli ultimi pazzi minuti di Roma, quando Azmoun e Lukaku hanno ribaltato il match in pochissimi minuti.

Le parole di D’Aversa: “Poteva essere fuorviante ragionare sul Milan dopo aver visto la sua gara contro l’Udinese. Sono abituati a vincere e non dobbiamo avere dubbi: il Milan è la squadra vista in Champions Affrontiamo una grandissima squadra guidata da un grandissimo allenatore. Sarà necessario mettere in campo la rabbia per aver perso un risultato in pochi minuti domenica scorsa contro la Roma. Il fattore ambientale conta molto, e proprio l’ambiente in settimana ha spinto tanto il Milan portandolo a fare una prestazione ottima. Dalla nostra avremo lo stadio pieno e troveranno un ambiente che spingerà a nostro favore. Dobbiamo cercare una prestazione al 120% ed andare oltre le nostre possibilità: poi quello che farà il Milan lo vedremo domani. Scendiamo sempre in campo per giocare a viso aperto, ma il Milan è una squadra diversa, e dobbiamo mettere qualità per evitare le ripartenze. Il malumore manifestato dai tifosi dopo Roma lo abbiamo avuto anche noi, a fine gara avrei voluto spaccare lo spogliatoio. Ma nella gara di domani non possiamo permetterci di concedere qualcosa agli avversari nei primi o negli ultimi due minuti. Prepariamo la gara in base all’avversario. Strefezza è un giocatore importante, e Sansone può darci una mano perché ha fatto molti gol in carriera“.