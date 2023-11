Juventus-Cagliari, Allegri: “Domani Locatelli capitano, un premio per il rinnovo”

“Partita importante, sia per chiudere bene questo ciclo prima della sosta, che per la classifica, dove dobbiamo cercare di mantenere il vantaggio acquisito sulla quinta. Sarà difficile, servirà pazienza e non bisognerà strafare. Domani il capitano sarà Locatelli, che è anche fresco di rinnovo. Gli diamo un bel premio”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di campionato contro il Cagliari. Nessun dubbio tra i pali: “In porta ci sarà di nuovo Szczesny. Quest’anno, senza coppe, sarà dura per Perin, che è comunque un grande portiere. Anche per questo dobbiamo tornare nelle coppe”. Sugli avversari: “Il Cagliari viene da tre vittorie consecutive, fra campionato e Coppa Italia. Sarà un match difficile, dovremo fare una gara tecnica ma senza strafare. L’obiettivo è ottenere i tre punti”, ha aggiunto Allegri.

Zlatan Ibrahimovic è in procinto di tornare al Milan come dirigente, ma Allegri non si sbilancia su un possibile ritorno futuro di Alex Del Piero in bianconero: “Sono cose che non riguardano me, ma la società. Io devo pensare solo ai giocatori, allo staff e a chi lavora alla Continassa. Ci sono altre persone, come l’ad e il ds, che decideranno per il bene della società”. Dopo la sosta ci sarà l’Inter, ma Allegri non vuole fare calcoli: “Domani partirà titolare Gatti (diffidato, ndr), la partita più importante è quella di domani. Il Cagliari viene da tre vittorie consecutive, è una squadra molto pericolosa. Ha Ranieri in panchina e giocatori davanti che hanno velocità e tecnica e due calciatori come Petagna e Pavoleti che danno fisicità. Sarà una gara difficile”. E su Danilo cautela massima: “Bisogna stare attenti. Non è una roba grossa, ma è profonda e ci sono rischi maggiori. Se dovesse tornare per l’Inter, tanto meglio. Ma in caso di rischi, preferirei posticipare il rientro”.