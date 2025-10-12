Rafael Leao è un giocatore veramente molto importante, attenzione però agli sviluppi futuri che lo riguardano da vicino.

Rafael Leao è uno dei giocatori più talentuosi in assoluto, almeno per quanto riguarda la Serie A e in particolare la rosa del Milan. Nei suoi confronti, però, non mancano mai diverse critiche che riguardano in maniera più approfondita la sua costanza di rendimento.

L’esterno d’attacco dei rossoneri è capace di fare davvero grandi cose dal punto di vista calcistico, tuttavia nonostante questo per un giocatore come lui non è così semplice rendere al meglio delle proprie possibilità in ogni partita e match disputato.

Proprio per questo, l’allenatore Massimiliano Allegri e il suo staff vogliono a tutti i costi far compiere un altro step in avanti al portoghese che è al Milan ormai da tanti anni. Se questo però non sarà possibile, non c’è da sorprendersi se il club sette volte Campione d’Europa sarà disposto a fissare il suo prezzo sul calciomercato estivo e invernale.

Leao, cessione non impossibile: i dettagli

Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan che ha preso il posto di Sergio Conceicao alla guida tecnica dei rossoneri, sta cercando di rendere Rafael Leao un giocatore non solo talentuoso e capace di brillare nelle notti più importanti, ma un vero e proprio campione in grado di divenire non solo decisivo, ma anche un autentico leader dello spogliatoio del Diavolo. Una missione, questa, che però non è affatto semplice.

Per il momento, il tecnico toscano non sembra essere particolarmente contento del portoghese. Per quest’ultimo, se non dovesse effettivamente migliorare come desidera Allegri, infatti, l’addio al Milan non può assolutamente essere escluso. Già a gennaio, in effetti, la cessione dell’iberico è assolutamente da tenere in considerazione e valutare fortemente. Certo, solo nel caso di un’offerta all’altezza di quelle che sono a tutti gli effetti le aspettative del Milan.

Se davvero Leao non convincerà lo staff milanista nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, e quindi diverrà un giocatore da considerare fuori dal progetto futuro di Allegri, è possibile anche immaginare che possa partire a soli 50 o 60 milioni di euro. Una cifra al ribasso, considerando che si tratta di uno di quei calciatori che attualmente il Milan ritiene di fondamentale importanza, tuttavia molto dipenderà anche dalle prestazioni del calciatore che è arrivato a un momento della carriera nel quale è assolutamente necessario che dimostri di poter essere veramente determinante.