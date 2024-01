Chelsea, Pochettino: “Vogliamo la finale di Coppa di Lega, faremo una grande partita”

Mauricio Pochettino carica il Chelsea prima del ritorno della semifinale di Coppa di Lega contro il Middlesbrough: “La partita di domani è il passaporto per una finale: andare a Wembley sarebbe importante per noi, per il club, per tutti. Vogliamo andare in finale e per farlo dobbiamo battere un’ottima squadra, come si è visto all’andata. A Middlesbrough non ci siamo riusciti ma siamo convinti di poter fare una grande partita davanti ai nostri tifosi“. Rientrano tra le file del club Cesare Casadei e Diego Moreira, tornati dai rispettivi prestiti: “Ci daranno una mano visti gli infortuni che abbiamo avuto”.