Lazio, sorpresa a Formello: Immobile in gruppo. L’attaccante punta il Torino

Ciro Immobile è portatore di sorpresa ultimamente, belle o brutte che siano. L’incidente, di cui la dinamica va ancora chiarita, aveva portato stupore, paura e delusione per i tifosi della Lazio che avevano fatto appena in tempo a vedere il bomber rientrare per salutarlo nuovamente probabilmente. Potrebbe non essere così però. Infatti, Immobile potrebbe riuscire ad essere convocato per la partita contro il Torino di Juric.

La distorsione alla colonna vertebrale e una costola incrinata, causate dopo l’incidente con il tram avevano fatto pensare ad un rientro lontano per Ciro Immobile: non è stato così. L’attaccante biancoceleste, infatti, fin da mercoledì 19 aprile si è fatto vedere in quel di Formello svolgendo un lavoro individuale. Nel pomeriggio di venerdì però la sorpresa che potrebbe far pensare alla convocazione contro il Torino. Prossime ore decisive.