Youth League 2022/2023, semifinali: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali di Youth League 2022/2023: ecco di seguito quali sono le sfide valide per la Final Four di Nyon e che regalano il pass per la finalissima. Competizione Uefa dedicata alle Under 19 che entra ulteriormente nel vivo con le sfide dei quarti di finale, c’è ancora il Milan in corsa per il grande sogno. Al termine dei quarti, conosceremo già le partite delle semifinali, visto che il sorteggio è già stato effettuato. Di seguito ecco allora il tabellone in costante aggiornamento.

TABELLONE SEMIFINALI YOUTH LEAGUE

Sporting Lisbona o Liverpool vs Az Alkmaar o Real Madrid

Borussia Dortmund o Hajduk Spalato vs Milan o Atletico Madrid