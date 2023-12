Lazio, Romagnoli: “Non ci aspettavamo un inizio di stagione simile. Dobbiamo tornare quelli dell’anno scorso”

Alessio Romagnoli, fresco di recupero dopo lo stop che lo ha tenuto fuori nelle scorse partite, ha parlato del presente e del futuro della Lazio ai microfoni sociali di Lazio Style. Il difensore ex Milan ha parlato del bilancio della stagione finora, con la voglia da parte di tutta la squadra di cambiare rotta dopo un inizio difficile.

Romagnoli: “Non è quello che ci aspettavamo per quest’anno, sappiamo che siamo in debito e sappiamo che dobbiamo migliorare e tornare quelli che eravamo lo scorso anno. Ne abbiamo bisogno noi e tutti, speriamo che il Natale lo possiamo passare bene e che passeremo insieme un bellissimo anno nuovo. Cosa chiedo al Natale? Tante cose, gli chiedo di essere ricordati. Di fare qualcosa di più. Non ho fatto i regali, sono un disastro e sono in ritardassimo. Tombola o carte? Carte: briscola, tressette e scopone scientifico. Pandoro o panettone? Pandoro. La mia idea di Natale perfetto è casa, in famiglia con i parenti che purtroppo vedo poco. Ai tifosi dico tanti auguri e felice anno nuovo”.