Highlights e gol Manchester City-Urawa Reds 3-0, Mondiale per Club 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 48

Il Manchester City liquida gli Urawa Reds nella semifinale del Mondiale per Club 2023. Al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah finisce 3-0 per la squadra di Guardiola. Primo tempo sottotono dei Citizens, che passano in vantaggio grazie all’autorete di Hoibraaten allo scadere dei primi 45 minuti. Nella seconda frazione si aprono gli spazi e Kovacic, già quattro volte campione del mondo, raddoppia al 52′ su assist di Walker. Al 60′ Bernardo Silva cala il tris. Manchester City che vola in finale, dove affronterà il Fluminense di Felipe Melo e Marcelo.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS