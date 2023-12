Mondiale per Club 2023: Manchester City facile sugli Urawa Reds, sarà finale con il Fluminense

Il Manchester City liquida gli Urawa Reds nella semifinale del Mondiale per Club 2023. Al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah finisce 3-0 per la squadra di Guardiola. Primo tempo sottotono dei Citizens, che passano in vantaggio grazie all’autorete di Hoibraaten allo scadere dei primi 45 minuti. Nella seconda frazione si aprono gli spazi e Kovacic, già quattro volte campione del mondo, raddoppia al 52′ su assist di Walker. Al 60′ Bernardo Silva cala il tris. Manchester City che vola in finale, dove affronterà il Fluminense di Felipe Melo e Marcelo. Calcio d’inizio in programma venerdì 22 alle 19, sempre al King Abdullah Sports City Stadium, con la squadra di Guardiola a caccia del primo titolo mondiale nella sua storia. Il match sarà visibile in esclusiva sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

LA PARTITA

4-2-3-1 per gli Urawa Reds con Nishikawa in porta, Sekine, Scholz, Hoibraaten e Akimoto in difesa. Mediana Ito, Iwao. e tridente Okubo, Yasui, Koizumi dietro a Kante. 4-2-3-1 anche per il Manchester City con Walker, Stones, Akanji e Ake a difendere i pali di Ederson. In mediana Rodri e Kovacic con Silva, Nunes e Grealish dietro al Foden falso nove.

Primo tempo con poche occasioni, grazie all’ottima organizzazione difensiva degli Urawa Reds. Il primo squillo è di Foden, che scalda i guantoni di Nishikawa con un sinistro da fuori. Il portiere giapponese salva il risultato al 31′ sul sinistro di Matheus Nunes da pochi metri. Nel finale il City sblocca la partita con Hoibraaten che spinge nella sua porta in scivolata un cross apparentemente innocuo di Nunes.

Ottimo avvio di secondo tempo del City, che raddoppia al 52′ con Kovacic su imbucata perfetta d’esterno destro di Walker. Al 57′ Matheus Nunes si mangia il 3-0 su cross perfetto di Grealish con un colpo di testa mandato a lato da pochi metri. Aumentano gli spazi e la squadra di Guardiola cala il tris al 60′ con Bernardo Silva che è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla conclusione di Nunes respinta da Nishikawa. Ritmi blandi nel finale, Manchester City che si prende la finale senza particolari difficoltà.