Lazio, report in vista Atalanta: Marusic verso il ritorno dall’inizio

Giusto il tempo di atterrare a Roma dopo la sbronza d’entusiasmo di Glasgow regalata dal gol di Pedro allo scadere e per la Lazio è già tempo di allenarsi a Formello. Sarri non vuole perdere neanche un secondo con i titolari che hanno giocato contro il Celtic a lavorare in palestra e tutti gli altri a sudare in campo.

Le prove tattiche scatteranno domani alle 16.30, la rifinitura è in programma sabato allo stesso orario; due giorni pieni per preparare la sfida all’Atalanta rituffandosi in campionato per invertire la rotta anche lì prima della sosta per le nazionali. Contro la squadra di Gasperini dovrebbe rivedersi dall’inizio Marusic, mentre in regia potrebbe rivedersi Rovella. In avanti, invece, i tre tenori non si toccano nonostante Pedro scalpiti per partire titolare.