De Ligt sulla Juventus: “Al Bayern ho detto subito sì, posso vincere ogni anno la Champions League”

Intervistato dal quotidiano Voetbalzone, Matthijs De Ligt ha parlato del Bayern Monaco e del suo passato alla Juventus. Il difensore olandese svela il motivo per cui ha lasciato i bianconeri nell’estate del 2022, periodo in cui si è trasferito in Bundesliga.

“Alla Juve stavo abbastanza bene, dopo l’eliminazione in Champions per mano del Villarreal il Bayern ha contattato il mio agente e mi hanno chiesto se mi sarebbe piaciuto trasferirmi da loro. Ho detto subito di sì. A maggio/giugno è stato messo in moto l’affare e a metà luglio era fatto. Il Bayern riuscì a tenere segreta la trattativa, a differenza di quanto accaduto quest’anno con Kane, per cui la notizia uscì all’improvviso sorprendendo molti, ma non chi mi era vicino“, ha spiegato il calciatore olandese.

In un secondo momento, De Ligt ha parlato del motivo dell’addio alla Juventus e all’Italia. Come spiegato dal difensore oggi al Bayern Monaco, la scelta è stata in ottica Champions League. “Alla Juve ho vissuto un bel periodo, i tifosi mi volevano bene e vedevano il mio impegno. Ma se una squadra come il Bayern ti vuole, con buone possibilità di vincere la Champions League ogni anno, non hai molto bisogno di pensarci“.

Il 24enne olandese al momento non è in cima alle gerarchie dei bavaresi. Infatti il ragazzo è per ora una riserva dei due titolari Dayot Upamecano e Kim Min-jae, ex calciatore del Napoli. La società, non ritenendosi ancora soddisfatta dalle prestazioni e dalla sicurezza data alla squadra da questa difesa, ha richiamato il 35enne Jerome Boateng. Svincolato dopo l’ultima stagione al Lione, il giocatore tedesco è stato messo sotto contratto dalla sua ex squadra, per riportare esperienza e solidità.