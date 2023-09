Lazio, Lotito: “Io come un padre di famiglia. L’obiettivo deve essere comune”

Claudio Lotito ha parlato del presente e del futuro della Lazio. Il patron dei biancocelesti ha specificato il suo ruolo all’interno del club e quale deve essere l’obiettivo per cui tutto il mondo Lazio deve lavorare. Queste le parole di Lotito.

Lotito: “Io sono come un padre di famiglia. L’obiettivo deve essere comune. E’ chiaro che se qualcuno pensa che si possa fare da soli, interviene il presidente della squadra“. Così Lotito alla Camera per partecipare alle esequie di Stato laiche del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, si è soffermato in Transatlantico, rispondendo alle domande dei cronisti, sul momento della squadra allenata da Maurizio Sarri, della quale il senatore FI è presidente.