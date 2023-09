Udinese, Sottil: “Non credo alla crisi del Napoli. Dobbiamo essere più precisi”

“I giornali dicono che il Napoli è in crisi, ma non la penso assolutamente così. Non è la mia priorità capire se il loro spogliatoio funziona, mi interessa creare una strategia per la partita lavorando sui miei giocatori”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil alla vigilia del match contro il Napoli in occasione della sesta giornata di Serie A. Ancora presto per vedere in campo dal primo minuto Roberto Pereyra: “Sta crescendo, però gli ci vuole ancora un po’ di tempo perché si avvicini alla condizione top”. Assente del tutto invece Christian Kabasele, che sarà “a disposizione per Genoa ed Empoli”.

E sui malumori della piazza: “A questo livello dobbiamo essere capaci di sopportare le critiche – spiega – Distinguo sempre la critica costruttiva da quella da bar. Bisogna essere obiettivi e fare critiche intelligenti, perché secondo me la squadra è cresciuta”. Un solo gol in cinque partite per i friulani, ma Sottil non è preoccupato: “Abbiamo fatto 75 tiri in cinque giornate, siamo terzi per calci d’angolo, tra i migliori per passaggi decisivi, … La squadra gioca, ma dobbiamo cominciare a metterla dentro, dobbiamo essere più precisi”.