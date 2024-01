Lazio-Inter, Mkhitaryan: “Affrontiamo un squadra che ci mette spesso in difficoltà, ma voglio un altro trofeo”

Henrikh Mkhtaryan ha parlato in conferenza stampa da Riyadh, dove domani sera l’Inter sfiderà la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana.

“La Lazio è una squadra che gioca a calcio, che sa come giocare, come attaccare e difendere. Li abbiamo affrontati un mese fa e siamo partiti con qualche difficoltà, domani servirà dare più del 100% per fare quello che vogliamo fare e vincere la partita”, ha dichiarato il entrocampista armeno.. “È la prima volta che gioco con questo tipo di format – dice riferendosi alla final four -, ma è una cosa nuova, interessante. Faremo il nostro massimo per andare in finale e provare a vincere. Alla fine ho vinto 22 trofei in carriera, ma mi piacerebbe portarne a casa un altro: non è facile, ma faremo del nostro meglio e cercheremo di seguire la nostra strada”.

Mkhitaryan poi si sofferma anche sul calcio saudita e la sviluppo che sta avendo: “Quello che la Federazione calcio dell’Arabia Saudita sta facendo è grandioso, sta facendo un gran lavoro. Tanti giocatori importanti stanno venendo a giocare qui, ma ovviamente è un percorso lungo. Dopo 5/6 anni probabilmente si vedranno i progressi fatti anche in quanto ad academy, scuole….”