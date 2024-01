Lazio-Inter, Inzaghi: “Primo obiettivo stagionale, dovrò fare attente valutazioni in vista della partita”

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa da Riyadh, dove domani sera l’Inter sfiderà la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana. “È il primo obiettivo stagionale, abbiamo vinto la Supercoppa negli ultimi due anni e vogliamo vincerla anche quest’anno. Però ci sono Napoli, Fiorentina e Lazio che hanno le nostre stesse ambizioni”, ha dichiarato il tecnico ai giornalisti. “Per quanto riguarda le scelte ho ancora un allenamento e mezzo, quello di oggi e di domani. Abbiamo avuto la partita di sabato a Monza, poi abbiamo fatto un allenamento a Milano e dovrò fare delle valutazioni molto attente perché con questo nuovo format ci sarebbe eventualmente anche un’altra partita da giocare. Ma ora penso solo alla prima partita. I ragazzi ci sono tutti, a parte Cuadrado che è rimasto a Milano”, ha aggiunto il tecnico nerazzurro.

Sulla squadra avversaria: “Non sarà mai una partita come le altre quando affronto la Lazio, è normale sia così. Si tratta di una squadra che ci crea grosse difficoltà, e le 5 vittorie consecutive dimostrano che non era una così in crisi quando l’abbiamo affrontata l’ultima volta. Pressione? Per giocare all’Inter bisogna essere abituati a convivere con essa. Io sono tranquillo, qui ci giochiamo il primo trofeo ma vale anche per le altre squadre”.

Sulla lotta per il campionato e le parole di Allegri nel post di Juventus-Sassuolo: “Ho sentito e letto quacosa. Credo sia normale dialettica del mondo del calcio, conosco questo mondo da tanto tempo. C’è un bellissimo duello in campionato tra Inter e Juventus, ma non dimenticherei il Milan che è lì e ha grandi qualità”.