Lazio-Cremonese, Zaccagni: “Volevamo regalare la vittoria a Radu”

“Sono molto contento perché ho lavorato tanto e pensavo che quest’anno fosse fondamentale per me, lo è stato e sono già carico per la prossima partita”. Sono queste le parole di Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ai microfoni di DAZN. Poi un pensiero su Radu, alla sua ultima partita in biancoceleste. “Oggi è stata una giornate emozionante, lo stadio era pieno e volevamo dare il saluto a Stefan perché è stato un grande della Lazio e volevamo regalargli la vittoria. Lui è stato uno dei primi a farmi capire cosa significava indossare questa maglia, è un grande uomo e ci ha dato una grande mano nei momenti difficili della stagione. Lui è il generale dello spogliatoio, è una grande giornata e se la merita. Ha dato tanto a noi e al pubblico“.