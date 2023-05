Roland Garros 2023, Errani rimonta Teichmann e torna al successo a Parigi dopo tre anni

Bravissima Sara Errani, 11 anni fa finalista del Roland Garros e ogni vincente su questa terra rossa per la prima volta dal 2020. Arriva un grande successo in rimonta per la romagnola, che sconfigge Jil Teichmann con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 e si qualifica per il secondo turno dello Slam parigino, lì dove in carriera ha fatto registrare ben 23 vittorie a fronte di sole 12 sconfitte. Questo trionfo non è, però, spuntato dal nulla: l’ormai 36enne azzurra sta vivendo quasi una seconda giovinezza nel 2023, non a caso giunge all’appuntamento in Francia da numero 70 del mondo, ranking che non era mai stato così alto dal 2018. Il primo set era stato ben condotto dall’elvetica, la quale si è procurata un break nel quarto game ed è stata brava a farlo fruttare fino alla fine, non sfruttando due set point nell’ottavo gioco e andando comunque a segno nel nono: 6-3. Ben quattro, invece, i break che si sono susseguiti nella parte iniziale della seconda frazione, finché Errani, sul 4-4, non ha premuto il piede sull’acceleratore e si è andata a prendere il set per 6-4. Quello ha fatto tutta la differenza del mondo, perché nella franzione conclusiva non c’è più stata storia: l’ex numero 5 del mondo ha chiuso 3-6 6-4 6-2 dopo 2 ore e 16 minuti, approdando al secondo turno e lanciando la sfida ad una tra Anna Bondar e Irina-Camelia Begu.