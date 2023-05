Lazio-Cremonese, nel finale Sarri espulso da Giua per proteste

La Lazio vince nel segno di Milinkovic-Savic soffrendo contro la Cremonese già retrocessa. In un Olimpico gremito è stata partita vera e combattuta fino ai minuti finali, quando un colpo di testa del Sergente ha deciso il match. I biancocelesti hanno poi tenuto il risultato, abbassando il baricentro. Negli ultimi minuti Giua ha rifilato un cartellino rosso a Maurizio Sarri che si era lamentato per un fallo avvenuto sul lato sinistro su Sernicola. Giua ha sanzionato il fallo, da lì in poi veemente reazione da parte del tecnico toscano che è stato immediatamente allontanato dal direttore di gara.