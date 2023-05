Highlights e gol Monza-Lecce 0-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Redazione 13

Gli highlights e le azioni salienti di Monza-Lecce 0-1, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Ritmi bassi nel primo tempo, con Lameck Banda tra i più pericolosi. Ma le due squadre chiudono la prima frazione senza tiri nello specchio. Nella ripresa è un episodio che per poco non condiziona la partita e la corsa salvezza. Baschirotto entra in modo scomposto su Colpani e l’arbitro, richiamato dal var, concede il rigore. Dagli undici metri Gytkjaer sbaglia e Falcone para. Nel recupero però Gytkjaer colpisce col braccio in area: per Doveri – richiaamato al var – è rigore. Colombo spiazza Di Gregorio e regala i tre punti salvezza al Lecce.