Lazio, Basic: “Il 26 sarà il mio nuovo numero. Prima di prenderlo ho chiesto il permesso a Radu”

Con l’addio di Milinkovic-Savic, Maurizio Sarri potrebbe decidere di dare sempre più spazio a Toma Basic. Il centrocampista, arrivato due estati fa, non ha trovato mai una grandissima continuità di rendimento e magari potrebbe beneficiare dell’addio del serbo. In un’intervista Lazio Style Channel Basic ha parlato della prossima stagione, che verrà affrontata da lui con il cambio del numero visto l’obbligo di lasciare il numero 88.

Sul futuro: “Voglio dare di più, non ho dato quel che posso dare, ma cerco di fare tutto al meglio, non voglio dire solo ‘certe cose’, ma tutto, se lo posso fare sarà bello. Mi è piaciuto tutto di Roma, è simile come al mio paese, mi sono abituato facilmente. Non vedo l’ora di giocare la Champions“.

Sul numero di maglia: “Ho visto che non posso avere l’88 però ho chiesto a Radu e mi ha detto che posso prendere il suo numero 26, mi ha augurato buona fortuna con quel numero. Quel numero ce l’avevo anche a Bordeaux, so che è pesante, anche Radu mi ha detto così. Stefan ci mancherà, già si sente la sua mancanza, ma ha dato tutto per la Lazio, siamo contenti che anche lui può riposare un po‘”.