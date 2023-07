Champions League 2023/2024, primo turno preliminare: HJK ok di misura, Slovan fermato sul pari

Sorprendente pareggio per 1-1 da parte dello Slovan Bratislava, tra le formazioni più blasonate ai nastri di partenza del turno preliminare di Champions League 2023/2024, imposto dai lussemburghesi dell’Hesperange. Stolz porta in vantaggio gli ospiti al 22′ su rigore, poi salgono in cattedra due vecchie conoscenze della Serie A: al 25′ ci pensa l’ex Pescara Vladimir Weiss a firmare il pareggio, ma sempre nel primo tempo Juraj Kucka, ex Milan e Parma tra le altre, viene espulso per condotta antisportiva e così nella ripresa i padroni di casa, che pure provano a spingere per vincere, si accontentano di un pari che rischia di complicare le cose in vista del ritorno.

Nelle altre partite della serata, vittorie di misura per l’HJK, la formazione finlandese di Helsinki, che grazie al gol di Radulovic a inizio primo tempo batte 1-0 i nordirlandesi del Larne, e per i rumeni del Farul Constanta, che a sorpresa, con un gol di Kiki prima dell’ora di gioco, conquistano il derby geopolitico contro lo Sheriff Tiraspol (Moldavia) per 1-0 e al ritorno il pronostico è apertissimo. Nel pomeriggio 1-1 tra Astana e Dinamo Tbilisi: Aymbetov la sblocca per i kazaki, per i georgiani pareggia Sigua. 3-1, infine, tra gli svedesi dell’Hacken e i gallesi del TNS: di Sadiq, Rygaard e Hovland le reti degli scandinavi, per gli ospiti aveva accorciato le distanze McManus, tutte e quattro le marcature siglate nel primo tempo.