Dopo una stagione di altissimo livello, il talentuoso Lamine Yamal prolunga il proprio contratto con il Barcellona.

La stagione di Lamine Yamal al Barcellona ha raggiunto livelli mai visti per la sua età. Il giovane spagnolo ha solo 17 anni, ma è già diventato un giocatore fondamentale per il blaugrana ma anche per la nazionale spagnola. Le anticipazioni di una stagione stellare le avevamo già avute durante l’estate, quando Lamine Yamal è stato tra i migliori giocatori dell’Europeo, oltre che protagonista assieme ai compagni per la vittoria del torneo.

Dopo quest’ultima competizione, l’annata di Yamal sembrava poter essere quella dell’esplosione definitiva, e così è stato. Il classe 2007 spagnolo ha chiuso la stagione con dei numeri da capogiro: 18 reti e 25 assist totali, per un giocatore che solo fra qualche mese raggiungerà la maggiore età.

I blaugrana di Hans Flick hanno chiuso con la vittoria della Supercoppa spagnola, la Copa del Rey e il campionato spagnolo, con la Champions League chiusa con il ko in semifinale contro l’Inter. Tolta la cocente delusione europea, la stagione del Barcellona si può considerare un vero successo, e questo si è avverato probabilmente soprattutto alle prestazioni del 17enne spagnolo.

I numeri e le prestazioni hanno convinto il club spagnolo ha blindare subito il talentuoso giocatore: a un passo, infatti, il rinnovo.

Lamine Yamal, a un passo il rinnovo fino al 2031 con il Barcellona

Il Barcellona si è mosso subito per evitare possibili offerte estere, seppur va considerato come il giocatore non ha mai preso in considerazione la possibilità di lasciare la città spagnola e il club blaugrana. Troppo grande il legame con la sua terra, oltre che con il club con cui è cresciuto sin dal 2014, anno in cui ha iniziato nelle giovanili del club.

Adesso, come riportato da Fabrizio Romano, il rinnovo è quasi cosa fatta. Il giocatore dovrebbe mettere nero su bianco il prolungamento del contratto nella giornata di domani. Il presidente Laporta e il direttore sportivo Deco sono stati tra i protagonisti di questa operazione, che ha coinvolto anche l’agente del giocatore, Jorge Mendes.

Pronto il rinnovo di sei anni dunque, con Lamine Yamal che vuole fare la storia con il Barcellona.