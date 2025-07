Tour de France, nona tappa pianeggiante e senza Gran premi della montagna: il percorso ed i favoriti dell’appuntamento odierno

Il Tour de France parla italiano. O meglio, l’ha fatto ieri grazie a Jonathan Milan che ha spezzato un digiuno che durava addirittura da sei anni. In giallo, manco a dirlo, c’è sempre Tadej Pogacar, il favorito numero uno per la vittoria della corsa a tappe. E’ però già tempo di archiviare il successo tricolore per concentrarsi per la nona tappa della Grande Boucle.

Oggi domenica 13 luglio si va da Chinon a Châteauroux in una tappa che non dovrebbe dare scossoni alla classifica generale. Sono davvero poche le difficoltà per i ciclisti nella tappa odierna, considerato come la frazione sia per gran parte della sua totalità pianeggiante, con nessun Gran Premio della montagna in grado di impensierire i ciclisti.

Si può definire come una tappa di transito in vista delle montagne che inizieranno prossima settimana, nell’ultima settimana del Tour, quella più dura e selettiva. Insomma, la quiete prima delle fatiche vere e proprie questi 174,1 chilometri in programma oggi con un dislivello totale di 1400 metri.

Tour de France, i favoriti: occhio a Jonathan Milan

Tra i favoriti della tappa non possiamo non citare Jonathan Milan. Maglia verde indosso, proverà a replicarsi e realizzare un clamoroso bis. E la Lidl riuscirà a supportarlo, beh, le chance di vincere aumenterebbero a dismisura. Il friulano, però, se la dovrà vedere con avversari temibili.

In primis Tim Merlier che non è riuscito a disputare la volata di Laval. Impossibile non menzionare Wout van Aert ma anche Kaden Groves, che può sempre contare sull’aiuto di van der Poel. Occhio poi a Biniam Girmay da non sottovalutare ma gli outsider menzione d’obbligo per Bryan Coquard, Pascal Ackermann, Jordi Meeus, Phil Bauhaus, Arnaud De Lie, Alberto Dainese e Tobias Andresen.

Come di consueto, la tappa si potrà vedere in chiaro su Rai 2 in diretta ma anche in streaming su Rai Play. In alternativa, diretta anche su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.