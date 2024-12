Come riporta l’ANSA, la procura della Federcalcio ha ascoltato oggi il medico della Lazio, Ivo Pulcini sul caso delle dichiarazioni, riportate da organi di stampa e poi smentite dallo stesso direttore sanitario della società, inerenti ad un calciatore, oggi militante in Serie A, che non avrebbe ricevuto l’ok per l’attività. Durante l’audizione con il procuratore federale, Giuseppe Chiné, Pulcini ha rettificato questa versione, confermando una precisazione già emersa nei giorni scorsi e nella quale affermava “di non aver mai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in Serie A”.