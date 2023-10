Kroos su Cristiano Ronaldo: “Miglior giocatore della storia del calcio, assurdo condividere lo spogliatoio con lui”

È stato assurdo per me giocare e dividere lo spogliatoio con un calciatore del calibro di Cristiano Ronaldo. Non scherzo quando dico che, a mio parere, è il miglior giocatore della storia del calcio”. Queste le parole di Toni Kroos ai microfoni di MadridUniversal riguardo la discussione sul miglior giocatore della storia del calcio. Il centrocampista del Real Madrid non ha dubbi e si schiera apertamente con il suo ex compagno ai blancos.