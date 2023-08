Klopp preoccupato del mercato Arabo: “La Fifa e la Uefa trovino delle soluzioni”

Il mercato dell’Arabia Saudita preoccupa anche Jurgen Klopp. Da Singapore, dove domani il Liverpool affronterà il Bayern Monaco in un’amichevole, ha espresso il dispiacere del possibile arrivo di Sadio Mane all’Al-Nassr. “La cosa peggiore è che la finestra di mercato in Arabia Saudita si chiude tre settimane dopo rispetto all’Europa. La Fifa e la Uefa devono trovare soluzioni”. Anche Thomas Tuchel, interrogato sugli effetti del reclutamento di club sauditi, lo ha collegato al richiamo della Chinese Super League qualche anno fa. “Forse è abbastanza simile a quello che è successo quando la Cina ha iniziato il suo campionato. C’è stata una corsa all’oro simile, e ora vediamo un altro campionato che cerca di diventare più popolare e famoso. E’ un po’ troppo presto per avere un’opinione chiara”.