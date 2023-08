Ciclismo Mondiali Glasgow 2023, Nibali: “Evenepoel, Van Aert e Van der Poel i favoriti”

L’ex ciclista italiano Vincenzo Nibali, a margine di una conferenza stampa in svolgimento all’autodromo del Mugello a Scarperia, ha provato a fare un pronostico sulla gara in linea maschile su strada dei Mondiali 2023 di ciclismo di Glasgow: “Difficile poter indicare un singolo nome, sicuramente ce ne sono alcuni che possano essere i vincitori e che hanno un biglietto da visita importante come Evenepoel, primo alla Clasica di San Sebastian, Van Aert, che avrà recuperato le energie per questo Mondiale, Van der Poel, che avrà messo la X su quella giornata, e anche Pogacar, secondo al Tour de France”.

“Vedremo come la Nazionale italiana si giocherà le sue carte, se saprà anticipare i tempi o muoversi in sincrono con altre nazioni o cercare delle alleanze. Vingegaard al Tour? Mi ha stupito per qualche sua singola giornata ma non lo sono della sua prestazione al Tour de France perché fin dall’inizio era considerato uno dei corridori che avrebbe dato spettacolo insieme a Pogacar”, ha concluso il siciliano.