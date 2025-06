Sul giocatore della Fiorentina, Moise Kean, sono presenti vari club. Di seguito riportate le ultime novità.

Il futuro di Moise Kean è incerto e sarà un tema al centro del mercato soprattutto nel mese di luglio. La straordinaria stagione con la maglia della Viola ha, infatti, attirato l’attenzione di diversi top club europei e non solo.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sul giocatore sono presenti Milan, Napoli, Arabia Saudita, ma soprattutto nelle ultime ore il Manchester United.

Fiorentina, attenta al futuro di Kean: il Manchester non ha dubbi

Nelle ultime ore il Manchester United ha nuovamente puntato i riflettori sul centravanti di proprietà della Fiorentina, protagonista di una stagione stratosferica che lo ha visto segnare quasi 30 goal fra squadra di club e Nazionale.

Dopo il corteggiamento di Milan e Napoli degli scorsi giorni, con entrambe le formazioni in cerca del giusto nome per l’attacco per la prossima stagione, adesso è tornata a risuonare la sirena della Premier League, competizione che è da sempre molto gradita al giocatore.

Su Moise Kean è importante ricordare che è presente una clausola che sarà attiva dal 1 al 15 luglio. Si tratta, appunto, di una maxi clausola rescissoria inserita nel contratto dell’ex Juventus da 52 milioni di euro.

Per chi vorrà il cartellino del giocatore, quindi, non dovrà trattare con la Fiorentina ma dovrà pagare il prezzo già fissato e cercare di ottenere il sì dell’attaccante.

Non solo il Manchester, presente anche l’Arabia

Per Moise Kean non scalpita solo il Manchester United per avere il cartellino del giocatore, ma dall’Arabia si registra un forte interessamento da parte dell’Al-Qadsiah, che si è detto pronto a mettere sul tavolo 97 milioni di euro tra clausola e ingaggio.

I sauditi hanno, infatti, preparato un’offerta contrattuale da 15 milioni di euro netti a stagione per 3 anni. Offerta che, però, non ha convinto il giocatore, che ha fatto sapere di voler restare in Europa.

Per questo motivo, l’offerta dalla Premier League potrebbe fare gola. L’ultima parola, infatti, spetterà sempre al centravanti.

Kean, però, non è il solo obiettivo sulla lista dei Red Devils e bisognerà anche capire come si evolverà la situazione dei grandi attaccanti internazionali, con Sesko e Gyokeres in arrivo in Premier League.

Intanto la Fiorentina osserva con attenzione l’evolversi della situazione. E se il giocatore decidesse di restare, potrebbe rivedere l’attuale contratto eliminando la clausola, con anche un contestuale aumento dell’ingaggio.