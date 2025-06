Il presidente dell’Inter Beppe Marotta dagli Stati Uniti, dove la squadra di Christian Chivu sta disputando il Mondiale per Club 2025, ha parlato anche delle voci di mercato intorno al centrocampista turco.

“Calhanoglu non ha dato alcun segnale di malessere, siamo sempre in contatto con lui, ora è infortunato ma mostra sempre rispetto e professionalità. Sono voci da calciomercato ingrandite da questo torneo in corso. Finora non ha manifestato alcuna volontà di andare via”: lo ha detto il presidente dell’Inter Beppe Marotta dagli Stati Uniti, dove la squadra di Christian Chivu sta disputando il Mondiale per Club 2025.

Le parole del numero uno nerazzurro sono arrivate prima della sfida disputata dalla compagine vice campione d’Italia e d’Europa contro l’Urawa Red Diamonds, vinta allo scadere, in rimonta, con le reti di Lautaro Martinez e Valentin Carboni.

Marotta ha anche parlato di mercato e, in particolare di Bonny. “Forse non per gli States, ma é nel nostro taccuino. Non abbiamo approfondito, lo faremo con calma, bisogna anche vedere la volontà del Parma quale possa essere. Ma non nascondo che è un giocatore che interessa” ha concluso.