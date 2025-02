Un altalenante ma sempre combattivo Lorenzo Sonego batte Botic Van de Zandschulp al terzo set e avanza al torneo Atp di Marsiglia 2025. Sul cemento indoor transalpino il piemontese domina nel primo set, ma subisce il ritorno dell’olandese nel secondo parziale, dovendo dunque ricostruire tutto nel terzo set, in cui un break iniziale risulta decisivo. Dopo due ore di gioco il punteggio finale è di 6-1 3-6 6-3. Il numero 35 al mondo con questo successo al secondo turno ora sfiderà di sicuro un tennista di casa, sarà il vincente del derby francese tra il lucky loser Van Assche e Bonzi.

IL RACCONTO DEL MATCH

Un gran primo set quello del tennista piemontese, capace di portarsi avanti di due break nei confronti dell’olandese, che approccia nel peggiore dei modi commettendo tanti, troppi errori. A fare la differenza, in particolar modo, la resa con la seconda di servizio: solo il 47% di prime in campo per Van de Zandschulp, che con la seconda però concretizza appena al 38%. E su queste difficoltà in fase di battuta Sonego trova i gangli giusti sul quale inserire il primo e il secondo break. Il primo arriva nel secondo game, a trenta alla seconda opportunità, mentre il secondo, nel quarto gioco, già alla prima chance e a quindici. Tanto lo scoramento da parte di VDZ, che finisce dunque sotto 5-0, anche perché Sonego, che non tiene mai la battuta a zero, allo stesso tempo non concede l’ombra di una palla del controbreak e soltanto nel quinto gioco tentenna un po’ dovendo risalire la china dallo 0-30.

Il set si chiude sul 6-1 in meno di mezzora e nel secondo set il torinese sembra poter ancora dire agevolmente la sua per volare rapidamente al secondo turno del torneo transalpino. Invece, si mette male per l’azzurro, perché subisce il break in apertura di parziale, a quindici, e consente così a Van de Zandschulp di organizzare la propria rimonta. Sonego reagisce e quantomeno accorcia sul 3-1 tenendo la battuta a quindici nel quarto game, poi le due grandissime chance di rientrare definitivamente nel punteggio con le palle break sul 15-40 non sfruttate e l’olandese che poi conquista strenuamente ai vantaggi il gioco del 4-1. Un’altra chance di break per Sonego arriva nel settimo game sul 30-40, ma anche stavolta l’azzurro non concretizza e così perde il set per 6-3, dovendo rifare tutto da capo.

E l’azzurro rifà tutto da capo: dopo aver vinto il primo game ai vantaggi, senza però mai concedere palle break, strappa il servizio a trenta e alla prima chance a VDZ, che torna a faticare con la prima, e fa valere l’esperienza e la migliore classifica ATP. Ballano 50 posizioni tra i due giocatori e Sonego alza il livello, dimostrando di essere il numero 35 al mondo. Allunga sul 3-0 e poi centellina gli errori, mentre Van de Zandschulp pian piano trova maggiore confidenza col servizio, vincendo il quarto game a zero. Decisivo il quinto gioco, in cui Sonego gigioneggia un po’ troppo e finisce per dover ricorrere ai vantaggi, anche qui però senza concedere palle break. Il 4-1 dà ulteriore spinta al piemontese, che tiene agevolmente la battuta nel settimo game e poi torna a servire stavolta per il match e non perdona per il 6-3.

GLI ALTRI MATCH

Due gli altri incontri di primo turno di giornata a Marsiglia. Secca la vittoria del serbo Medjedovic sul belga Collignon, un 6-3 6-4 con cui può prenotare un posto nel secondo set contro il russo e numero tre del seeding Karen Khachanov. Il finlandese Virtanen, invece, a sorpresa ha battuto Sebastian Korda in tre set: finiscono al tie-break i primi due, poi nel terzo parziale viene completata la rimonta del numero 98 al mondo, che estromette dunque il numero 23 Atp. Domani i restanti nove match di primo turno, apre il programma l’azzurro Luca Nardi impegnato contro il tedesco Altmaier.