La Juventus che è pronta a salutare Denis Zakaria. Secondo quanto riporta Sky Sport, il futuro del 26enne svizzero sarebbe in Ligue 1, con il Monaco che, avrebbe trovato l’accordo con il club bianconero per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, più il 5% sulla futura rivendita. Per il centrocampista 15 le presenze in maglia bianconera.