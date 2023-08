Juventus, Tuttosport rivela: Vlahovic nel mirino del Real Madrid, i bianconeri chiedono 80-100 milioni

Dusan Vlahovic nel mirino del Real Madrid. A rivelarlo è Tuttosport, che rilancia fonti spagnole secondo le quali i blancos di Carlos Ancelotti sarebbero pronti a scommettere sul centravanti serbo. La pista più calda rimane sicuramente il Chelsea, con cui i bianconeri sono al lavoro in un’operazione che coinvolge anche Lukaku. Non è tuttavia da escludere che il futuro di Vlahovic possa essere in Spagna, specialmente qualora il Real si facesse sfuggire l’obiettivo numero uno, Kylian Mbappé. Secondo il quotidiano, la Juventus valuta l’attaccante tra gli 80 e i 100 milioni di euro.