Mondiali femminili 2023: il Giappone rifila tre gol alla Norvegia e approda ai quarti

Il Giappone ha sconfitto per 3-1 la Norvegia e si è qualificato per i quarti di finale dei Mondiali femminili 2023. Dopo la sconfitta agli ottavi nel 2019, stavolta la compagine asiatica è riuscita a passare un turno nella fase a eliminazione diretta e l’ha fatto rispettando il pronostico della vigilia. A sbloccare la gara è stata l’autorete di Engen al quarto d’ora, ma già al 20′ la Norvegia ha ristabilito la parità grazie al gol di Reiten. Nella ripresa è però salito in cattedra il Giappone, che al 50′ è tornato in vantaggio con Shimizu e a 9 minuti dal 90′ ha chiuso definitivamente i giochi con Miyazawa. Prosegue dunque l’avventura della formazione giapponese, che sogna in grande: ai quarti se la vedrà contro la vincente del match Svezia-Usa.