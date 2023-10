Juventus-Torino, Ciccio Graziani: “Questo derby è difficile per entrambe, ho scritto a Juric”

Sabato 7 Ottobre, alle ore 18, andrà in scena il derby della Mole, Juventus-Torino. A tal proposito, è intervenuto con delle dichiarazioni sulla partita, l’ex attaccante granata granata e attuale ospite in studio del telegiornale sportivo XXL in onda la domenica su Italia 1, Francesco “Ciccio” Graziani. Queste le sue parole: “Sarà un Derby difficile per entrambe. Una sconfitta potrebbe gravare molto per la classifica per entrambe le squadre.” Ha poi concluso svelando un retroscena: “Ho scritto a Juric di giocare con Zapata e Sanabria in attacco assieme.”