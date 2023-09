Juventus, c’è Spalletti alla Continassa: il Ct della Nazionale assiste all’allenamento dei bianconeri

Seduta mattutina per la Juventus al JTC Center della Continassa con un ospite d’eccezione. Si tratta di Luciano Spalletti, che ha deciso di assistere all’allenamento guidato da Massimiliano Allegri, per l’occasione aperta anche ai media e ai tifosi su invito. Il ct è stato accolto dai dirigenti Scanavino e Pessotto, mentre i bianconeri proseguono la marcia di avvicinamento alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo in programma sabato pomeriggio.