Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta, quarta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I viola sono reduci da un pareggio e una sconfitta prima della sosta e devono rifarsi, d’altro canto per la Dea ci sono due vittorie e un ko e quindi con altri tre punti la classifica si fa interessante. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn alle ore 18 di domenica 17 settembre, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Italiano e Gasperini.

FIORENTINA – Italiano recupera Ikoné, che si gioca il posto con Brekalo nel trio alle spalle di Nzola, favorito su Beltran.

ATALANTA – Scamacca confermatissimo da titolare, Lookman in coppia con Koopmeiners ancora preferito come trequartista agli altri della batteria.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Beltran.

Ballottaggi: Beltran 60% – Nzola 40%

Indisponibili: Barak, Castrovilli

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Ballottaggi: Bakker 55% – Ruggeri 45%

Indisponibili: Hateboer, El Bilal Tourè

Squalificati: –