Juventus-Roma, il match clou che chiude il 2023

Il 2023 della Serie A si chiude con un autentico big-match: Juventus contro Roma. La squadra giallorossa, prima della serata iconica di San Silvestro, è reduce da un periodo positivo, con la recente vittoria ottenuta nel big match contro il Napoli di Walter Mazzarri, un meritato 2-0 allo Stadio Olimpico. I bianconeri potranno sfruttare il fattore campo e partiranno favoriti, ma il recente exploit della squadra di José Mourinho contro i campioni d’Italia in carica ha evidenziato una maggiore competitività nei romani in vista di questa difficile trasferta contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Chi segue attentamente le statistiche delle scommesse sportive avrà notato che la Roma ha sempre incontrato grandi difficoltà giocando in casa della Juventus, registrando 58 sconfitte, solo 9 vittorie e 22 pareggi nei 89 incontri precedenti. In particolare, negli ultimi 12 confronti diretti i bianconeri hanno vinto 10 volte, con un pareggio e una sola affermazione dei giallorossi. Questo si riflette nelle quote: per tutti i bookmakers il segno 1 per la squadra di Allegri è il risultato più probabile, seguito dal pareggio e poi dal successo della Roma, offerto almeno quattro volte la posta.

Esistono variabili da considerare, tra cui una delle più significative è la presenza o l’assenza del grande ex di questa sfida, Paulo Dybala. L’argentino suscita preoccupazione nell’ambiente giallorosso, consapevole che la sua presenza in campo può fare una differenza enorme, nonostante Allegri, dalla parte bianconera, possa contare sulla completa disponibilità di alcuni giocatori chiave come Chiesa, Locatelli e Vlahovic..

Tuttavia, nessuno di loro ha un impatto così significativo come Dybala, il cui contributo risulta anche più rilevante rispetto a Lukaku. Nonostante i gol di quest’ultimo abbiano garantito alla Roma una quasi costante certezza di iniziare le partite con un gol in più rispetto agli avversari, questo compito diventa arduo contro la Juventus. L’approccio tattico della Juventus infatti non concede molte opportunità alle squadre avversarie, una caratteristica evidente in tutta la stagione, ma ancora più evidente nelle partite casalinghe della Vecchia Signora. All’Allianz Stadium la Juventus ha subito solo quattro gol quest’anno, mentre la Roma, lontano dall’Olimpico, ha segnato appena 9 gol su un totale di 30.