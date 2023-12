Diffidati Genoa-Inter: chi sono i nerazzurri che rischiano per il match contro il Verona?

L’Inter sta vivendo un momento di forma importante in cui non sta lasciando veramente scampo a nessuna avversaria si trovi sul campo. Per questo gli uomini di Simone Inzaghi sembrano aver trovato quell’equilibrio e quell’alchimia perfetta che è difficile farne a meno. Marassi riserva però sempre delle insidie: il clima caldo dei tigosi genoani, la voglia della squadra di Gilardino di fermare un’altra grande, potrebbero essere motivi per far diventare ancora più intesa del previsto. Chi dovrà guardarsi e giocare con un occhio attento anche al prossimo match, quello casalingo della Befana contro l’Hellas Verona, sarà Hakan Calhanoglu. Il turco infatti è rientrato in diffida nella scorsa partita e dovrà cercare di puntellarsi con interventi al limite. L’ex Milan è l’unico diffidato della corte di Inzaghi.