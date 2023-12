Juventus Next Gen-Pineto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Pineto, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La Juventus sta vivendo un momento complicatissimo, con una sola vittoria nelle ultime cinque uscite in campionato e con la zona retrocessione che è proprio dietro alle sue spalle. Il pineto invece arriva con una fiducia a 100 e con la voglia di continuare d inseguire e a rimanere stabilmente nel giro dei playoff del Girone B. Start alle ore 16.15 di sabato 9 dicembre, con diretta su Sky Sport 253 e NOW.