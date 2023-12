Hellas Verona-Lazio oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Hellas Verona e Lazio, valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. I biancocelesti di Maurizio Sarri arrivano dalla vittoria casalinga contro il Cagliari e cercano soprattutto quella continuità che fin qui è assolutamente mancata. L’avversaria odierna è un Hellas in grande difficoltà e con un Baroni sempre a rischio sulla panchina degli scaligeri. La sfida è in programma oggi, sabato 9 dicembre, alle ore 15:00 al Bentegodi. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.