Juventus, Locatelli rinnova: “Qui come a casa, mi sento questa maglia addosso”

Manuel Locatelli ha rinnovato con la Juventus fino al 2028. Il centrocampista ex Milan e Sassuolo arrivò a Torino nell’estate del 2021 ed aveva il contratto in scadenza nel 2026. Ora il prolungamento per ulteriori due anni. Questo il suo commento sui social dopo la firma: “Ciao ragazzi. Sono veramente felice e soddisfatto di aver rinnovato, questa maglia me la sento addosso, qui è come casa per me, quindi voglio dirvi che vi voglio bene, vi mando un grande abbraccio e mi raccomando sempre forza Juve“.