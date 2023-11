Doppio concerto a Cremona per omaggiare Gianluca Vialli

Il 14 novembre alla Società del Giardino e il 25 novembre a Cremona saranno in programma due concerti dell’Accademia Concertante d’archi di Milano in memoria dell’ex calciatore cremonese Gianluca Vialli, scomparso lo scorso gennaio. L’evento musicale “Stradivari per Vialli” andrà in scena all’auditorium Arvedi del Museo del Violino, dove sarà presente anche la famiglia dell’ex calciatore. L’evento ha già fatto registrare il tutto esaurito.

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento a Palazzo Lombardia ha dichiarato: “Celebriamo un uomo che è stato un campione nel calcio e nella vita, è un simbolo della città di Cremona. Per l’occasione, i protagonisti dei due concerti sono due violini Stradivari che suoneranno insieme per la prima volta”.

Lo ‘Stradivari Vesuvius 1727′ sarà suonato dal violinista Lorenzo Meraviglia affiancato da Fabrizio Pavone che per l’occasione porterà in sala un altro Stradivari: l”Omobono Stradivari 1730’. L’Accademia Concertante d’Archi di Milano, diretta da Mauro Ivano Benaglia, accompagnerà i due solisti. Prima dell’appuntamento sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di San Paolo al Po in cui durante la cerimonia interverrà lo Stradivari Omobono.