Juventus-Verona, Zaffaroni: “Ottima prestazione, meritavamo di più”

Marco Zaffaroni ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta del suo Verona in casa della Juventus: “Siamo mancati in fase di finalizzazione, abbiamo creato i presupposti per fare gol ma ci è mancata convinzione e cattiveria in quelle zone del campo. Un’ottima prestazione alla pari con la Juve, i ragazzi sono stati bravi e c’è rammarico per non aver portato via dei punti. I tifosi sono importanti e quando giochiamo così ce lo riconoscono, queste prestazioni fanno si che possiamo continuare a sperare di poter raggiungere il nostro obiettivo. Gaich sta crescendo e migliorando, deve capire il momento in cui calciare o tenere la palla. Ha delle qualità ma deve crescere, perchè contro difensori di questo livello devi migliorare”.